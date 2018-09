Dalla Cassia a Saxa Rubra: a Roma Nord piovono antenne Iliad

Piovono antenne nel Municipio XV: Iliad, il colosso francese delle telecomunicazioni e operatore in crescita esponenziale nel mercato italiano, è alla conquista delle frequenze di Roma Nord.

Antenne Iliad in Municipio XV

Ben tre le richieste inoltrate dalla compagnia di telefonia per l'installazione di nuove antenne sul territorio del Quindicesimo: SRB (stazione radio base) che Iliad vorrebbe porre dall'Anguillarese a Saxa Rubra. Da modificare invece l'antenna in via della Motonautica, zona Vigna Clara. Le richieste per l'installazione di Stazioni Radio Base riguardano via Carlo Emery, 47 a Saxa Rubra; via Barbarano, 6-10 (via Barbarano Romano ndr.) sulla Cassia e via Anguillarese snc verso Osteria Nuova.

Iliad chiede installazione di antenne a Roma Nord

Le istanze, avanzate da Iliad tra il 20 e il 23 agosto 2018, sono state pubblicate sul sito del Municipio XV in data 5 settembre. La documentazione - fa sapere il Quindicesimo - è depositata per l’eventuale consultazione presso l’Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia, Direzione Tecnica del Municipio Roma XV in via Flaminia 872.