A La Giustiniana lacci per cacciare i cinghiali: nel quartiere è allarme bracconieri

Stupore e indignazione a La Giustiniana dove i membri del Comitato di Quartiere, impegnati in un'azione di pulizia straordinaria nel Parco dei Martiri della Storta, si sono imbattuti nella presenza di lacci: i cavi di acciaio, utilizzati dai cacciatori di frodo, pronti a scattare e catturare indiscriminatamente qualsiasi animale di passaggio.

A La Giustiniana lacci per catturare i cinghiali

Strumenti pericolosi e illegali, elementi di rischio per tutti, che i cittadini hanno prontamente segnalato alle forze dell'ordine. "Ma la cosa ancor più grave - racconta il presidente del Comitato di Quartiere La Giustiniana e Dintorni, Francesco Petrucci - è aver sorpreso, a distanza, un presunto bracconiere intento nella ricerca o nel posizionamento di lacci che alla vista dei volontari è scappato nella macchia".

Da li l'arrivo dei Guardiaparco che hanno rivenuto e sequestrato più di 20 lacci sparsi nel parco di via Labranca e aree limitrofe.

Lo sconcerto del Comitato di Quartiere

"Come Comitato rimaniamo sconcertati come in zona urbanizzata frequentata da bambini certe cose possano accadere" - denuncia Petrucci sottolineando come i lacci minino la sicurezza di tutti, bimbi ed animali domestici in primis.

Poi l'appello affinchè l'invasione dei cinghiali, che a La Giustiniana è una vera e propria emergenza, venga affrontata in modo serio e concreto, senza lasciar spazio alle iniziative irresponsabili di pochi. "La nostra azione di monitoraggio del territorio è costante ma se le istituzioni non agiscono - dicono dal Comitato ringraziando i Guardiaparco e gli agenti del Commissariato Flaminio - i nostri sforzi sono nulli, anche se non demordiamo".