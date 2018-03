La pioggia sgretola le strade di Roma Nord: è slalom tra buche e voragini "squarcia gomme"

Buche grosse come crateri, voragini e spaccature tanto grandi colme d'acqua da sembrare laghi. Intorno ragnatele e pezzi di asfalto saltati: la pioggia sgretola le strade di Roma e dalla parte più a nord della città si moltiplicano le segnalazioni e le richieste di intervento da parte degli automobilisti.

Buche perenni su via della Stazione di Cesano

Un coro unanime da Cesano al Fleming, passando per l'asse Cassia e Flaminia. In via della Stazione di Cesano la devastazione è perenne: davanti alla Scuola di Fanteria le buche sono talmente grandi e profonde che più di qualcuno ci ha già lasciato le gomme. Inutili gli interventi tampone con le "toppe" a saltare alla pioggia successiva.

Una voragine sulla Cassia

Non va meglio su via Cassia dove a mietere il maggior numero di "vittime" è il grosso cratere che si è aperto nei pressi dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare: almeno cinque gli automobilisti che finiti su quella buca hanno ritrovato le ruote squarciate.

A Labaro e Prima Porta slalom tra i crateri

A Labaro e Prima Porta slalom tra buche piene d'acqua e crateri: tra le strade maggiormente colpite via Frassineto, via Dalmine, via Macherio e via Bellaggio alle prese con il solito e mai risolto allagamento. Piange anche Valle Muricana con le strade molto simili alla superficie della Luna.

Su via Flaminia traffico in tilt

Ma non solo le vie interne ai quartieri più periferici, oltre alla Braccianese e alla Cassia, soffre terribilmente anche via Flaminia. Un vero e proprio calvario il tratto vicino a Labaro e Saxa Rubra, intervento tampone all'altezza dell'Euclide con il traffico a tenere fermi gli automobilisti per ore.

Non solo Roma Nord. Dalla Colombo al Tufello gli scenari non mutano: per i romani slalom tra crateri, allagamenti e voragini ovunque. Con la pioggia buche e traffico le costanti di una città dove nulla cambia.