Cadute e gomme squarciate sulla la Cassia: a Roma Nord la fiaccolata anti buche

Buche e voragini ingabbiano la Cassia. Condizioni disastrose per il manto stradale dell’arteria del Municipio XV che, da La Storta a Tomba di Nerone fino all’intersezione con Corso Francia, è disseminata di grossi buchi, spaccature e pericolose fenditure.

Buche e voragini da La Storta a Corso Francia

Delle vere e proprie trappole per centauri e automobilisti costretti tra slalom e pit stop forzati per il cambio delle gomme squarciate.

Una situazione insostenibile contro la quale i residenti hanno scelto di scendere in strada e protestare. Una manifestazione nata sui social, sull’attivo gruppo Facebook “Sei della Cassia se…” i cui membri già si sono attivati sul fronte autorizzazioni, striscioni e fiaccole.

Fiaccolata “anti buche” sulla Cassia

Già perché ad illuminare la protesta della Cassia e le sue innumerevoli buche saranno le torce dei manifestanti.

“Siamo esasperati dalle condizioni di devastazione totale in cui versa la Cassia. Voragini sulle quali abbiamo lasciato decine di gomme, brecciolino sul quale sono scivolati motociclisti: un manto stradale che mette a rischio l’incolumità di passeggeri e mezzi. A ciò si aggiunge – ha detto a RomaToday Enrico Ingami, tra i promotori della manifestazione – l’assenza di un bando per la manutenzione ordinaria. Non possiamo accontentarci della presa in giro di chi è venuto a versare asfalto sulle pozzanghere”.

La protesta: “Non ci accontenteremo delle toppe”

Per questo la Cassia sarà in protesta giovedì 29 marzo dalle 19 sul piazzale della stazione Giustiniana: un modo per sensibilizzare l’amministrazione e chiedere interventi seri e concreti.

“Non si può liquidare il tutto dando la colpa a chi c’era prima. Qui viviamo disagi e pericoli che scaturiscono da una mala gestione a livello epico: un’inettitudine che si trasferisce in danno ai cittadini costretti a sopportare disagi e spese impreviste” – aggiunge Ingami.

Tra una settimana dunque il sit in: “Non ci accontenteremo di interventi spot o toppe” – sottolineano dalla Cassia.