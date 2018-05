"C'è un cinghiale nel condominio": la Cassia ancora sotto assedio

Dalle isole immerse nel verde del comprensorio dell'Olgiata alle strade isolate di Quarto Peperino, tra Labaro e Flaminia: i cinghiali assediano il quadrante nord della città.

Lungo i marciapiedi, in corse notturne lungo le strade, all'assalto dei cassonetti, in pieno giorno tra i tavolini di bar e gelaterie e nei giardini pubblici, a stretto contatto con i bambini: gli ungulati, fuoriusciti dal Parco di Veio e dall'Insugherata, in Municipio XV la fanno da padroni.

Invasione di cinghiali sulla Cassia

A soffrire di più la presenza di singoli esemplari e di interi banchi l'asse Cassia: da La Storta a Tomba di Nerone tanti gli incontri ravvicinati.

A Tomba di Nerone un branco da giorni si è stabilito nel parchetto all'ombra del sepolcro di Publio Vibio Mariano divenuto una sorta di bioparco tra visitatori increduli, bimbi in visibilio e più di qualcuno intento a cibare gli esemplari.

Così, presa confidenza, i cinghiali si sono spinti oltre: verso le abitazioni di Due Ponti. Qui un esemplare è stato avvistato aggirarsi in pieno giorno lungo il marciapiede della strada principale, tra pedoni e auto in coda.

Un cinghiale nel condominio

Un condominio del quartiere invece ha addirittura denunciato la presenza di un cinghiale al suo interno: "C'è un cinghiale all'interno del condominio, sono state avvertite le guardie forestali. Fare attenzione" - il cartello affisso nel palazzo per segnalare l'incursione.

Un'invasione che sulla Cassia non ha fine. Al debole piano di contenimento del Parco di Veio, con pure i ritrovati lupi a dare supporto, nessun altro deterrente è stato messo in campo. Regione e Comune sono rimasti a guardare. Mentre i cinghiali prendono possesso di strade, parchi e condomini.