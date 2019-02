Albero cade, abbattuti muretto e palo della luce: chiusa scuola della Cassia

Le forti raffiche di vento che nella giornata di sabato si sono abbattute sulla Capitale hanno messo a dura prova strade e parchi della città con enormi disagi da nord a sud: tegole divelte, vie sbarrate dagli alberi caduti, rami pericolanti e giardini off limits perchè troppo pericolosi.

Alberi caduti da Ponte Milvio a Labaro

Tra i territori più colpiti quello di Roma Nord con disagi da Ponte Milvio all'Olgiata: alberi crollati sulla rampa del Ponte Flaminio che porta su Lungotevere dell'Acqua Acetosa, rami caduti su un'auto in transito su via Cassia, all'altezza via di Villa Lauchli, un enorme pino sradicato nel bel mezzo dell'area ludica di Labaro, sotto le scuole di Largo Castelseprio. Un vero ed effettivo stillicidio del verde verticale.

Il vento abbatte un albero: chiusa la scuola de La Giustiniana

Ed è proprio a causa del crollo di un albero che una scuola de La Giustiniana è chiusa. Erano circa le 13 di sabato scorso quando una forte raffica di vento ha abbattuto una grossa alberatura di via Rocco Santoliquido: il tronco è venuto giù all'improvviso distruggendo il muretto di recinzione della scuola media dell'IC La Giustiniana. Trascinato a terra il palo della linea telefonica, elettricità saltata.

Attività didattica sospesa nella scuola di via Rocco Santoliquido

Così, nella giornata di oggi lunedì 25 febbraio, la didattica del plesso di via Rocco Santoliquido è stata sospesa "per motivi di sicurezza", le attività del pomeriggio trasferite in via Giorgio Iannicelli secondo gli orari stabiliti. Per gli alunni della scuola de La Giustiniana niente lezioni, nemmeno martedì 26.

A darne notizia il Dirigente Scolastico dell'IC La Giustiniana, Paolo De Paolis, tramite il sito della scuola: "Si informa l’utenza che le squadre di intervento del comune di Roma e dell’ENEL stanno provvedendo al ripristino della corrente elettrica e delle condizioni di agibilità della sede. Nella giornata di domani gli enti citati dovrebbero completare i lavori per il ripristino dell’agibilità della sede" - ha scritto il preside annunciando il secondo giorno di sospensione della didattica.

Per ragazzi e famiglie, alle prese con l'ennesimo crollo di un albero in quel tratto di strada, l'attesa delle nuove disposizioni sulla modalità di ripresa delle attività nel plesso di via Rocco Santoliquido.