I cassonetti incendiati diventano discarica: dieci giorni di passione in via Cassia

Dieci giorni di passione per i residenti di via Vibio Mariano, a Tomba di Nerone: prima i cassonetti dell'immondizia dati alle fiamme, poi l'arrivo delle transenne e la nascita di una discarica a cielo aperto. Così nella traversa di via Cassia è trascorsa la prima decade di agosto.

Cassonetti incendiati in via Vibio Mariano

Era infatti la notte tra l'8 e il 9 quando ignoti hanno incendiato le pattumiere all'angolo con via Montasola, proprio davanti alla scuola. Nei giorni seguenti i nastri di Roma Capitale per interdire l'area che però, lasciata così e senza cassonetti sostitutivi, si è trasformata in un cumulo di rifiuti sulle ceneri di quelli carbonizzati.

Cassia: una discarica sui cassonetti dati alle fiamme

Una situazione che si è trascinata per ben dieci giorni tra l'ira e lo sconforto dei residenti che hanno chiesto a gran voce un intervento per rimuovere residui del rogo e rifiuti gettati in modo irresponsabile e incivile nell'area interdetta.

Via Vibio Mariano: rimozione dei rifiuti e pulizia

Nel week end appena trascorso, il secondo per i residenti con affaccio sui rifiuti, è intervenuto in prima persona l'assessore all'ambiente del Municipio XV, Pasquale Annunziata, che "vista la gravità della situazione" ha chiesto al responsabile di Ama di intervenire con urgenza. Lo stesso giorno l'area è stata ripulita, i contenitori bruciati rimossi e prevista la loro sostituzione con nuove pattumiere.