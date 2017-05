Sulla Cassia attivo il Centro Diurno Alzheimer e demenze correlate

Le persone affette da alzheimer e demenze correlate e le famiglie con i cari che soffrono di tali patologie potranno trovare conforto e sollievo in via Cassia, zona La Giustiniana.

Presso il Centro Diurno Linus – Parco di Veio in via Rocco Santoliquido n.88, nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 09:00 alle 15:00, è infatti attivo il Centro Diurno Alzheimer e demenze correlate.

"Un servizio per persone affette da patologia di Alzheimer ed altre demenze - hanno fatto sapere dal Municipio XV - istituito per dare un sostegno alle persone ed alle loro famiglie".

Possono fare richiesta di inserimento i familiari delle persone affette dal morbo di Alzheimer e/o demenze seguiti o diagnosticati da un Centro Disturbi Cognitivi o Demenze (ex UVA). Per quanto riguarda il costo del servizio questo sarà calibrato sull'ISEE, esenti invece coloro che sono in possesso dell'invalidità al 100%.

Tutte le informazioni sul Centro Diurno Alzheimer e demenze correlate di via Rocco Santoliquido possono essere reperite presso il Punto Unico di Accesso (PUA) del Municipio Roma XV in Via Cassia 472 telefonando ai numeri 06.68354601 e 06.68354606 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30; il giovedì dalle 14:30 alle 16:30.