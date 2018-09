La Cassia ostaggio dei cinghiali, l'incontro ravvicinato è da brividi: in venti accerchiano un'auto

Non solo di notte intorno ai cassonetti alla ricerca di cibo o lungo la strada prima di addentrarsi nella vegetazione folta delle Riserve Naturali, i cinghiali conquistano Roma Nord anche alla luce del giorno: non è raro infatti imbattersi in branchi a pochi passi da auto e scooter in transito; nel bel mezzo dei parchi tra bambini e cani; e addirittura tra i tavolini delle attività commerciali e nei giardini condominiali.

L'invasione dei cinghiali a Roma Nord

Una vera e propria invasione senza argini soprattutto in zona Cassia dove, da La Giustiniana a Grottarossa, si moltiplicano le segnalazioni con il quadrante diventato ormai per tutti "cinghialand". Lo sanno bene i residenti di Tomba di Nerone, di via Silla a La Giustiniana e ora anche quelli di via Panattoni: traversa proprio a ridosso dell'Insugherata e per questo presa d'assalto dagli ungulati.

Auto accerchiata dal branco

In venti circa, appena qualche giorno fa, hanno accerchiato la macchina di una donna appena uscita di casa: erano le 6.20 del mattino e il branco, con molti cuccioli al seguito, si aggirava indisturbato tra auto in sosta e palazzine. Appena vista la vettura in moto si sono avvicinati accerchiandola: apparentemente docili ma allo stesso tempo spaventosi.

"Non è possibile che qui nessuno possa fare nulla. Mica mi vuoi salire sulla macchina?" - si sente nel video girato dalla conducente più che impaurita. Auto ferma e cinghiali con il muso su finestrini, specchietti e portiere: un incontro ravvicinato da brividi. Intorno, vista l'ora, nessuno.

Sulla questione cinghiali polemiche e rimpallo di competenze

Una questione, quella dei cinghiali in città, ancora senza soluzioni: sulla tematica ferve solo la polemica politica e il rimpallo di competenze tra "l'immobilismo" della Regione nel contenere la fauna selvatica e quello del Comune che lascia strade e parchi talmente sporchi da attirare gli esemplari in pieno abitato. Accuse senza esclusioni di colpi.

E mentre i consiglieri di Regione e Comune litigano i cinghiali si prendono la città: dalla Cassia a Spinaceto, dalla Bufalotta a Labaro.