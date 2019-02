Asfalto sprofondato e strada chiusa: un'intera via "prigioniera della buca"

Mercoledì scorso lo sprofondamento di un mezzo pesante proprio all'ingresso della via, oggi, dopo quasi tre giorni i residenti di via Celleno, nel quartiere di Tomba di Nerone, sono ancora ostaggio delle transenne tirate su intorno alla voragine.

Via Celleno ostaggio della buca

Tra le reti arancioni sostenute dai paletti di supporto e il lato della strada solo un passaggio pedonale: così in quella piccola viuzza chiusa lungo la Cassia le automobili rimangono nei box. Nessuna possibilità di passare se non a piedi.

Residenti prigionieri della buca: tra loro anziani, disabili e anche una donna incinta con il parto previsto proprio nei prossimi giorni.

Prigionieri della voragine

"E' da tre mesi che siamo ostaggio dei lavori delle società di sottoservizi tra mancanze di acqua ed elettricità. Da settimane segnalavamo una perdita d'acqua ma nessuno è intervenuto fino a quando quel camion, arrivato per rifare il manto stradale, è sprofondato proprio sotto le nostre finestre" - racconta Francesca, una dei resdienti, a RomaToday.

Senza via d'uscita disabili e una donna incinta

"Qui vivono famiglie con bambini piccoli, nonni anziani, disabili e anche una donna in stato interessante che partorirà nei prossimi giorni. A nessuno di noi è stata data la possibilità di portare fuori le nostre auto. Siamo di fatto prigionieri" - denuncia la donna.

In via Celleno dunque chi vuole uscire deve farlo a piedi. Chissà ancora per quanto. Acea da una prima videoispezione fatta a valle non è riuscita ad arrivare al punto di rottura e oggi è nuovamente sul posto per effettuarne un'altra a monte.

"Dopo tantissime segnalazioni, oggi sono arrivati alcuni addetti per sondare il danno - conferma Francesca - ma mentre loro cercano ancora di risalire alle responsabilità noi siamo praticamente segregati in casa". Una piattaforma per portare le auto fuori dalla via quanto reclamano da via Celleno: "Siamo quasi 200 famiglie e siamo disperati".