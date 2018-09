La Cassia come il deserto, l'acqua è un miraggio: rubinetti ancora a secco

Sulla Cassia l'acqua è diventata un vero e proprio miraggio, in particolar modo nelle ore notturne e mattutine. Da una settimana circa infatti le utenze dell'Olgiata, La Storta e la Cerquetta lamentano rubinetti a secco ad ogni risveglio con i residenti interessati dal disservizio a doversi organizzare con scorte e riserve per sopperire alla mancanza.

Dall'Olgiata a La Storta senza acqua

E' così da giorni e, nonostante le ripetute segnalazioni, nulla nel quadrante nord della città sembra cambiare. Questa mattina l'ennesimo risveglio all'asciutto, causa "guasto non programmato" - si apprende da Acea. Alla base dell'interruzione del flusso idrico vi sarebbe lo stop al pompaggio dovuto ad alcuni sbalzi elettrici: per questo gli addetti dell'azienda dell'acqua stanno lavorando sul posto per ripristinare la normalità.

La rivolta della Cassia rimasta a secco

Ma sulla Cassia è rivolta. "Ormai manca l'acqua un giorno si e l'altro pure" - lamentano i residenti. "Bisogna fare qualcosa: la mattina è inconcepibile la lavarsi con le taniche" - si sfogano sui social lanciando l'idea di una raccolta firme di protesta e una denuncia collettiva per quanto sta accadendo. Nei dintorni nessuna autobotte, nessun cartello di avviso, niente comunicazioni sui prossimi eventuali fuori servizio.

L'appello: "Il Municipio aiuti residenti"

"Anche stamattina i residenti dei territori compresi tra Olgiata e La Storta si sono alzati senza acqua. A nostra sollecitazione, dopo le legittime rimostranze di quanti lì abitano, Acea ha risposto che si é trattato di un guasto non programmato. Giacché, non é la prima volta e il disagio é reiterato per oltre quattro giorni consecutivi, auspico maggior chiarezza da parte di Acea e un rapido intervento di ausilio da parte del Municipio" - ha scritto in una nota il capogruppo Pd in Quindicesimo, Daniele Torquati. "Nel rispetto - ha aggiunto - di una quotidianità già ampiamente messa a dura prova da una città allo sbando sotto ogni punto di vista".