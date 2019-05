Lavori per potenziare l'impianto idrico: notte senza acqua per la Cassia

Notte senza acqua per la Cassia martedì 7 maggio. Per consentire l’esecuzione di interventi volti al potenziamento dell’impianto idrico a servizio della zona di Castelluccia, Acea Ato2 ha infatti comunicato che sarà necessario sospendere l'erogazione dell'acqua dalle ore 1 alle ore 5.30, salvo imprevisti.

Cassia senza acqua nella notte del 7 maggio

Di conseguenza si verificheranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti zone e strade: via Trionfale, da via Cassia a Via di Colle Vecchio, via Guido Rattoppatore, via Enrico Mancini, via Vittorio Marinpietri e vie limitrofe; via Riccardo Moretti, via Cassia da via della Torre delle Cornacchie al civico 1169, via della Giustiniana da via Cassia al civico 939, via dell’Ospedaletto Giustiniano e vie limitrofe; da via della Torre di Spizzichino a via del Casale della Castelluccia e vie limitrofe.

Rubinetti a secco alla Castelluccia e La Giustiniana

Come comunicato da Acea potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

"Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua" - ha scritto l'azienda ricordando come sia possibile anche contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it