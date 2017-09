Manutenzione sulla rete idrica: per la Cassia 12 ore senz'acqua

Tempo di manutenzione per la rete idrica della Cassia. L'11 settembre gli addetti di Acea interverranno sulle condutture: operazioni che potrebbero comportare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua alle utenze limitrofe all'intervento.

Cassia: zona Cerquetta senza acqua

Le vie interessate dalle operazioni di Acea e dai possibili disagi sono via della Cerquetta, tra via Cassia e via M. Adami, via G. Costetti e via G. Cantagalli. Qui dalle ore 8 alle ore 20 dell'11 Settembre 2017 i rubinetti potrebbero rimanere completamente all'asciutto o avere scarsa pressione.

La Cerquetta senz'acqua: arrivano le autobotti

Per ridurre il disagio all'utenza coinvolta dal disservizio Acea ha predisposto alcuni punti di rifornimento attraverso le autobotti. I mezzi stazioneranno durante tutto il periodo del fuori servizio in via Enrico Bassano di fronte al civico 24 e presso l'Ufficio Anagrafe Municipio XV, per l'utenza lato via della Cerquetta.

Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità, inoltre, potrà essere richiesto un servizio di rifornimento con autobotti al numero Verde 800.130.335.

Sulla Cassia rubinetti chiusi l'11 settembre

"Acea, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere alle opportune scorte con ampio anticipo e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione al fine di evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua".