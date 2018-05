Finisce l'agonia di via Vibio Mariano: per tre mesi "ostaggio" di una voragine

Via Vibio Mariano riaperta al normale transito: finisce così l'agonia della traversa di Tomba di Nerone da tre mesi ostaggio di una voragine.

La strada della Cassia "ostaggio" della voragine

Era infatti la fine del febbraio scorso quando, proprio nel bel mezzo della carreggiata, il manto stradale ha ceduto costringendo i residenti e le famiglie dei bambini che frequentano la scuola in fondo alla via a lunghe code e disagi.

Una grossa buca scavata ulteriormente dalle piogge dei giorni seguenti e che per circa novanta giorni ha reso difficoltosa la viabilità.

Da li le proteste dei cittadini e i solleciti del Municipio per l'intervento risolutivo da parte di Acea.

Tre mesi per rimuovere la buca di via Vibio Mariano

Lavori iniziati solo nei primi giorni di maggio: due fasi distinte per arrivare alla bonifica di 25 metri lineari di rete fognaria, dieci giorni di intervento.

Così via Vibio Mariano, dopo tre mesi, è tornata a respirare: libera da voragine e transenne.

Strada completamente riaperta

"Abbiamo verificato la conclusione dei lavori e la riapertura di via Vibio Mariano. Si ringrazia l'ACEA per la collaborazione e il rispetto dei tempi inizialmente comunicati, la Polizia Locale per l'ottimo lavoro in fase di pianificazione dei lavori, i residenti di via Vibio Mariano e vie limitrofe e, soprattutto, insegnanti, Dirigenza Scolastica, genitori e piccoli studenti dell'Istituto Comprensivo Publio Vibio Mariano" - ha scritto il minisindaco del Municipio XV, Stefano Simonelli comunicando la riapertura della traversa della Cassia.