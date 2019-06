Santa Maria Galeria: ciclista finisce nel fossato fra i rovi, chiama 112 e viene salvato

E' finito in un fossato fra i rovi in una strada di campagna. A cadere dalla sella della sua bici un ragazzo di 28 anni che ha poi chiesto aiuto chiamando il 112. I fatti intorno alle 16:00 di mercoledì 26 giugno nella zona di Santa Maria di Galeria, a Roma Nord.

In particolare il ragazzo ha perso il controllo della sua due ruote ed è caduto finendo in un fossato. Bloccato fra i cespugli ed i rovi ha quindi composto il Numero Unico per le Emergenze richiedendo soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione Roma La Storta che hanno poi richiesto ausilio ai vigili del fuoco.

Nella strada di campagna dove è avvenuto l'incidente sono arrivati i pompieri con il nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) che hanno provveduto a recuperare il giovane ciclista. Spaventato e con delle lievi feriti ed escoriazioni il 28enne è stato poi medicato ed è potuto ritornare a casa.