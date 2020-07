Roma nord si tuffa negli anni '60: ecco il cinema drive-in della Cassia

Più di tre mesi di programmazione, due spettacoli al giorno che nel week end potrebbero diventare tre, un cartellone di film capace di soddisfare i gusti di molti tra pellicole d'epoca, cartoni animati, commedie italiane e grandi successi internazionali. Sulla Cassia apre il cinema drive-in.

Cinema drive in sulla Cassia

Insieme ad Ostia e al Flaminio anche Roma nord si tuffa negli anni '60. Il cinema drive-in della Cassia al civico 2041, in zona Olgiata. L'atmosfera ricalcherà quella del passato, immortalata in film celebri come Grease o nella serie Happy Days: il proiettore su un grande telone bianco, davanti un piazzale che potrà accogliere circa 70 automobili.

Il cinema drive-in della Cassia aprirà mercoledì 15 luglio: da quel giorno in avanti primo spettacolo alle 21, secondo alle 23 circa. Ma non solo cinema: intorno gli organizzatori hanno previsto area food e servizi, non mancheranno esposizioni di auto d'epoca, esibizioni musicali e spettacoli. "Ci saranno anche maratone cinematografiche e omaggi, sicuramente quello ad Ennio Morricone" - racconta lo staff a RomaToday.

Il cinema drive in della Cassia ideato da una giovane mamma

Un cinema drive-in quello della Cassia in "rosa", si perchè a idearlo è stata Giulia: una mamma under35. A darle una mano il compagno Daniel.

"L'idea è nata durante il periodo della quarantena, abbiamo pensato che realizzare un cinema drive-in potesse aiutare tante persone e famiglie che come la nostra si sono ritrovate lontane da tutti e tutto. Il cinema drive-in - spiega Giulia - è una soluzione che consente di conciliare l'esigenza del distanziamento sociale alla voglia di socialità, svago e intrattenimento e perchè no anche un po' di romanticismo".

La programmazione del drive-in Cassia

La programmazione spazierà nel tempo e nei gusti: film dal 1950 al 2019, "avremmo voluto avere anche le anteprime di quelli usciti duramte il lockdown ma era troppo complesso". Spazio poi ai bambini con la programmazione del cinema drive-in Cassia che si arricchirà di cartoni animati e film loro dedicati. "Questo sarà un luogo utile alle famiglie e alle mamme ed è a loro che voglio rivolgere un pensiero - aggiunge Giulia - talvolta è difficile ma invito tutte a non lasciare andare i propri sogni. Siamo mamme ma anche donne. Mai abbandonare i propri progetti e le proprie ambizioni". Grazie a questa caparbietà a Roma nord sarà cinema drive-in sulla Cassia.