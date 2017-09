A La Giustiniana la carica dei cinghiali: un branco riduce strada a pattumiera

Ancora un branco di cinghiali nel bel mezzo della strada e dei palazzi a La Giustiniana. Il gruppo di ungulati, probabilmente attirati dalla presenza di immondizia lasciata fuori dai cassonetti, ha fatto la sua incursione in tarda serata in via Giuseppe Silla.

Cinghiali a La Giustiniana

Una decina i cinghiali immortalati intenti a frugare tra i sacchetti della spazzatura. Strattoni e morsi che hanno dilaniato le buste trasformando l'aiuola sul ciglio della strada in una distesa di rifiuti.

In via Silla raid dei cinghiali

Non una novità per la traversa della Cassia nelle strette vicinanze del Parco di Veio: già nel mese di agosto, in pieno giorno, un abitante aveva fotografato alcuni cinghiali impegnati ad assaltare le pattumiere con musate e spintoni. Un ungulato era stato poi addirittura sorpreso ad arrampicarsi sul cassonetto: da li il rovesciamento del contenitore e il conseguente e indecoroso spargimento di rifiuti. Proprio come accaduto la notte scorsa.

Cinghiali a Roma Nord: un'emergenza senza soluzioni

Così a La Giustiniana, dopo una serata di segnalazioni inascoltate e scaricabarili, ci si interroga su competenze e soluzioni: quelle che a Roma, sul tema emergenza cinghiali, tardano ad arrivare. Mentre gli ungulati devastano strade, cassonetti e aiuole. Indisturbati e senza paura.