I cinghiali arrivano davanti casa e nei garage: a Tomba di Nerone è "emergenza"

Dai cinghiali diventati per buona parte dell'estate scorsa attrazione nel parchetto del quartiere, a branchi minacciosi che dalla vicina Riserva Naturale dell'Insugherata arrivano sin dentro i comprensori, davanti agli ingressi delle palazzine e dei garage. A Tomba di Nerone è "emergenza".

Non lo negano i residenti del complesso residenziale di via Tomba di Nerone 14 ormai quotidianamente alle prese con incontri ravvicinati e passeggiate al cardiopalma. I cinghiali li sono ovunque, a qualsiasi ora del giorno e della notte: così anche portare a spasso il proprio cane o semplicemente tirare fuori l'auto dal box per tanti è diventata una vera e propria impresa, una sfida con gli ungulati sempre più invadenti.

A Tomba di Nerone c'è chi gira con il fischietto per emettere rumore nel caso di un indesiderato incontro, chi più volte è stato costretto a cambiare strada a piedi e in auto.

L'esasperazione dei residenti: "Situazione impossibile"

I cinghiali su tutta l'asse Cassia sono ormai una presenza importante, tanto assidui da condizionare la vita di molti: "Una situazione impossibile da sostenere" - denunciano i residenti. "Sono pericolosi soprattutto per chi è alla guida e rischia la vita" - segnalano gli abitanti di Roma Nord. Domenica scorsa, nei dintorni dell'Inviolatella Borghese, lo scontro tra un suv ed un cinghiale con l'animale ad avere la peggio.

Cinghiali a Roma: il piano di contenimento "arenato"

Una vera e propria invasione senza soluzioni: il piano di contenimento, così come l'annunicato protocollo d'intesa tra Comune, Regione e Città Metropolitana, "si è arenato".

Ai cittadini non resta che la convivenza: tra incontri ravvicinati da brividi e la constatazione che i cinghiali ormai fanno parte a pieno titolo del quartiere.