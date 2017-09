Incontri ravvicinati sulla Cassia: un branco di cinghiali blocca le auto

Paura e sorpresa su via Cassia dove, nella notte tra sabato e domenica, alcuni automobilisti si sono imbattuti in un branco di cinghiali. Una decina circa gli ungulati che per qualche minuto hanno bloccato le auto in transito sulla consolare.

Cinghiali tra Cassia e Trionfale

L'avvistamento nel cuore della notte nel bel mezzo della Cassia, proprio al bivio con la Trionfale dove non mancano palazzine e attività commerciali. Il branco arrivato in strada dall'Insugherata o dal Parco di Veio è spuntato nel buio provocando la brusca frenata delle auto: sono serviti alcuni minuti e più di qualche colpo di clacson prima che gli esemplari, apparsi per nulla spaventati o intimoriti dalle vetture, abbandonassero la sede stradale.

A Roma Nord allarme cinghiali

Così a Roma Nord, dove nei mesi scorsi non sono mancati nemmeno eventi tragici, torna il timore cinghiali. Quell'incontro sulla Cassia, in un tratto da sempre buio, avrebbe potuto avere conseguenze assai più gravi se le vetture chiamate all'arresto improvviso avessero proceduto a velocità spedita o se ad imbattersi in quasi dieci esemplari fosse stato qualche centauro.

Sterilizzazione o abbattimento: sui cinghiali si cercano ancora soluzioni

Una questione, quella dei cinghiali, che tra annunci e proposte ancora non ha trovato soluzioni concrete: abbattimento selettivo o sterilizzazione le alternative al vaglio.

Ma mentre le istituzioni studiano da mesi un piano che possa dare i risultati sperati, a Roma Nord per strada, nei comprensori lungo i parchi e addirittura nei giardini privati gli incontri ravvicinati - come dimostrano foto e video in viaggio sui social - sono all'ordine del giorno.