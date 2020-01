Grande Raccordo Anulare chiuso tra Trionfale e Cassia: il percorso alternativo

Lavori notturni sul Grande Raccordo Anulare. Per interventi di manutenzione all'interno della Galleria Cassia, da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio, è stata disposta la chiusura notturna in fascia oraria 21:30-6:00 del tratto in carreggiata interna tra gli svincoli Trionfale e Cassia.

Raccordo chiuso tra Trionfale e Cassia: strada alternativa

I lavori serviranno per alcuni adeguamenti agli impianti tecnologici interni alla galleria.

Vista la chiusura del Grande Raccordo Anulare tra Cassia e Trionfale questo il percorso alternativo suggerito: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Trionfale (n. 4) immettersi su via Trionfale in direzione fuori Roma, fino a raggiungere la Giustiniana dove, attraverso via Vittorio Piccinini, ci si immette su via Cassia in direzione Roma centro, fino allo svincolo con il GRA, dal quale sarà possibile immettersi di nuovo sulla carreggiata interna.