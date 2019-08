Giustiniana, lunedì 12 agosto niente acqua. Ecco le vie interessate

Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del XV Municipio nel Comune di Roma.

Di conseguenza, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di lunedì 12 agosto 2019, si verificherà una sospensione del flusso dell’acqua alle utenze residenti nelle seguenti strade:

Via della Giustiniana da Via Albavilla a Via Giuseppe Prinotti

Via Pietro Ferloni

Vicolo di Valle Muricana

Via Melzo

Vicolo Della Giustiniana

Via Pietro Gentili

Via del Frassineto

Via Valle Muricana da Via della Giustiniana a Via Giuseppe Prinotti

Via Ottobiano

Largo Giampaolo Borghi

Vicolo Roncello

Via Corte Franca

Via Lovere

Via Dalmine

Via Inverigo

Via Melegnano

Via Sotto Il Monte

Via Girolamo Benvenuti

Via Concesio

Passaggio Ardenno

Via Montù Beccaria

Via Edolo

Via Carenno

Via Villachiara

Via Alessandro Zanetti

Via Bozzolo

Via Besate

Via Giovanni di Borgogna

Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche alcune strade limitrofe a quelle citate. Per limitare i disagi, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che per tutta la durata dell’interruzione del servizio, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di lunedì 12 agosto 2019, stazioneranno nei seguenti punti:

Via della Giustiniana, angolo Via Concesio (interno parcheggio)

Via Frassineto, angolo Via Dalmine

Via Valle Muricana, adiacente Ufficio Postale

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. "Acea Ato 2", si legge in una nota, "scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua".

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.