Romani in vacanza e ladri all'opera: fermati con arnesi da scasso a corso Francia

Romani ancora in vacanza e ladri in città all'opera. A fermarne due pronti ad entrare in azione i carabinieri, che proseguono senza sosta i servizi di controllo in tutta la Capitale al fine di prevenire furti in abitazione.

La scorsa notte, altre due persone sono state fermate e denunciate a piede libero per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Si tratta di un 38enne originario di Palermo ma residente a Roma e un 32enne romano, entrambi senza occupazione e con precedenti.

I Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio li hanno notati, in piena notte, mentre si aggiravano a piedi, con un grosso borsone in spalla, tra i condomini di corso di Francia, a Roma nord, e li hanno fermati per un controllo.

All’interno del borsone sono stati trovati numerosi attrezzi da scasso, diversa merce alimentare, bevande alcoliche, una pistola del tipo “scacciacani” calibro 5 e un orologio in acciaio.

Nella disponibilità dei denunciati è stata trovata anche una bicicletta, del tipo pieghevole, priva di ogni targhetta identificativa e di seriale del telaio e, non avendo ricevuto dettagli sull’esatta provenienza, i Carabinieri l’hanno sequestrata unitamente agli altri oggetti rinvenuti.