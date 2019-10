Si ferma al bancomat per versare denaro, ladro gli entra in auto e lo deruba

Si è fermato al bancomat quando un ladro gli è entrato nell'auto con l'intento di derubarlo. E' accaduto la scorsa notte a Roma nord. Sono poi stati gli agenti del Commissariato Ponte Milvio e Flaminio Nuovo ad arrestare un brasiliano 39enne che si è reso responsabile dei reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

La vittima era intenta a posteggiare la sua autovettura, all’altezza di via Cassia 600 in prossimità dello sportello bancomat per effettuare un versamento, quando l’uomo ha aperto lo sportello dell’autovettura ed è salito a bordo sottraendogli 30 euro. Il malcapitato non ha perso tempo ed ha chiamato la Polizia che, giunta sul posto, è stata aggredita dal 39enne.