Cassia bis a 30 km orari: tre settimane di carreggiata ristretta

Lavori sulla Cassia bis e settimane in cui il traffico potrebbe rallentare in uscita e entrata verso la città. La ditta incaricata da Astral dovrà infatti provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria delle barriere spartitraffico metalliche e quelle new jersey che necessitano di pulizia e bonifica, della segnaletica stradale orizzontale e verticale così come del ripristino dei delineatori e cadiattrioti. Da rimettere in sesto pure le barriere incidentate.



Per questo Astral ha disposto il restringimento temporaneo della sede stradale di via Cassia Veientana (SR 2 bis), dal km 0+000 al km 13+400, dal 7 febbraio 2017 (ore 7.30 17.30) al 25 febbraio 2017. Al fine di eseguire i lavori è stata imposta la limitazione della velocità pari a 30 km/h.

"Al fine di minimizzare l'impatto dei lavori con i flussi di traffico pendolare da e per Roma - si legge nell'ordinanza di Astral - i lavori potranno essere iniziati per la carreggiata in direzione Roma dalle ore 11, mentre per la carreggiata in direzione Viterbo dovranno terminare alle ore 15".