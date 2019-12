Lavori in corso sulla Cassia: il Parco di San Godenzo diventa inclusivo

Lavori di riqualificazione in corso nel parco di San Godenzo, sulla Cassia. Un intervento necessario e atteso in quell’area verde molto frequentata anche dai bambini dell’omonima scuola.

Riqualificazione per il parco di San Godenzo

Un giardino, dato in adozione ne 2016, ma ben presto sprofondato nell’incuria più totale: sporcizia, giochi rotti e pericolosi. Nel 2017 la messa in sicurezza degli alberi e la rimozione della rete della dismessa area cani con la conseguente riannessione della stessa al parco.

Bisognava però fare di più per restituire l’area ludica ai bambini della zona, rimasti orfani pure di altalene e castelletto con scivolo.

I lavori di riqualificazione voluti dal Municipio XV

Da qui l’accordo del Municipio XV con il Dipartimento Tutela Ambientale per rimettere in sesto il parco di San Godenzo: in arrivo nuove panchine, sostituito il pavimento antitrauma, verranno poi installati nuovi giochini e anche un’altalena inclusiva.

Il parco di San Godenzo diventa “inclusivo”

“Abbiamo lavorato per restituire ai piccoli cittadini l'area giochi con particolare attenzione, come sempre, all'inclusività. Continueremo a lavorare affinché siano rifatti anche i vialetti dissestati del parco” – hanno detto le consigliere del M5s in Municipio XV, Cristina Cruciani e Marcella Silvana Rosella, annunciando la riapertura del parco di San Godenzo “a breve”,

“Questo – ha specificato l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Pasquale Annunziata - non è che in primo intervento del Dipartimento Tutela Ambientale in programmazione. Con il prossimo bando in corso verranno sostituite, di intesa con il Municipio, le aree giochi di diversi parchi”.