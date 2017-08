Ancora lavori sulla Cassia: un terzo di strada riasfaltata ad agosto è da "ripassare"

Ancora lavori stradali su via Cassia: dopo le operazioni di rifacimento del manto stradale realizzate nei primi dieci giorni di agosto, la consolare di Roma Nord sarà interessata da un nuovo cantiere. Il risanamento dell'asfalto riguarderà il tratto tra via di Grottarossa e via Bagnaia: appena 400 metri di quel kilometro e mezzo che la Cassia attendeva nuovo e liscio già prima di Ferragosto.

Lavori su via Cassia: nuovo asfalto per 400 metri di strada

Un ulteriore intervento necessario, fanno sapere dal Municipio XV. "Dalla prossima settimana riprenderanno i lavori notturni di ripavimentazione della via Cassia tra via di Grottarossa e via Bagnaia. In questo tratto verrà eseguito, a causa del forte ammaloramento, un ulteriore sfondamento di 6cm per garantire una durata maggiore. In totale saranno 10 i centimetri di nuovo asfalto" - ha comunicato Stefano Labardi, presidente della Commissione Lavori Pubblici del Quindicesimo.

Lavori sulla Cassia: senso unico e limite di velocità a 30 km/h

Ma come cambia la viabilità di via Cassia con il nuovo cantiere stradale? Dal 28 agosto al 4 settembre, dalle 22 alle 6, su via Cassia, nel tratto tra via di Grottarossa e via Bagnaia, vigerà il divieto di fermata, su ambo i lati della carreggiata. Previsto poi il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri nel tratto interessato dai lavori. In prossimità del cantiere il limite di velocità sarà fissato a 30 km/h. "Al termine dei lavori - fanno sapere i vigili del XV - la carreggiata stradale, dovrà essere percorribile in tutta la sua larghezza".