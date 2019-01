La consulta della disabilità si mette in mostra: ecco la collettiva su "forza e fragilità"

La consulta della disabilità del Municipio XV sbarca al Museo Venanzo Crocetti di via Cassia dove, dall'11 al 16 gennaio, verrà allestita la mostra collettiva di arti pittoriche e visive intitolata “Fragilità e forza nell’arte – un modo per raccontare e raccontarsi”.

La mostra della Consulta della Disabilità del XV

Un'esposizione nata su iniziativa della Consulta Permanente della Disabilità del Municipio XV, in collaborazione con HERMES 2000 associazione culturale e per il tempo libero e con il patrocinio della Presidenza del Municipio XV di Roma Capitale.

Alla mostra parteciperanno artisti con disabilità, fisici e/o psicofisici, e artisti senza disabilità, che esporranno le loro opere frutto dell’estro creativo che li caratterizza.

Il messaggio dell'esposizione al Museo Crocetti

"L’idea nasce con l’intento di trasmettere un messaggio di positività e di fiducia, che è possibile trarre dall’Arte, che consente a chiunque di esercitare le proprie capacità sia fisiche che mentali, senza porre preclusione di sorta né ostacoli insuperabili, libero di potersi esprimere e realizzare se stesso/a" - spiegano dalla Consulta della Disabilità.

La Mostra è dedicata espressamente al tema della fragilità, di cui intende porre in risalto il valore e il grande potenziale quale condizione che può appartenere a tutti: anch’essa, come l’arte, non fa alcuna distinzione. E’ un qualcosa di impalpabile, di invisibile, di impercettibile che può essere di ogni essere umano, in quanto fa parte della vita.

"L’Arte come modo e capacità di espressione, non conosce diversità, né tanto più questa costituisce una barriera insormontabile per chi vi si voglia accostare; al contrario, nel mondo artistico la diversità - scrivono i promotori dell'esposizione di via Cassia - viene concepita come un punto di partenza per riuscire a recuperare e conquistare nuove mete e nuovi traguardi di vita".

Una mostra collettiva e aperta al territorio

Da qui l'idea di organizzare una mostra del tutto inclusiva: collettiva e aperta al territorio.

"Un modo per affrontare la disabilità è anche attraverso manifestazioni che davvero siano inclusive: abbiamo coinvolto non solo artisti con disabilità ma anche artisti senza, oltre a scuole e associazioni perchè - ha detto a Roma Today Alessandra Valenzi, presidente della Consulta - l'accettazione e il rispetto per una condizione partono da una conoscenza e soprattutto il mondo della disabilità non è così monocolore come si crede ma è una tavolozza dove ogni singola cromia ha il suo ruolo".

La mostra “Fragilità e forza nell’arte – un modo per raccontare e raccontarsi” sarà inaugurata venerdì 11 gennaio alle ore 18, potrà essere visitata fino al 16: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 11 alle 19. L'ingresso è gratuito.