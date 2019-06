Il Grande Raccordo Anulare chiude tra Cassia e Trionfale: lavori sugli impianti in galleria

La galleria "Cassia", spenta da qualche tempo, sarà sottoposta a lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici: per questo motivo sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dalla notte di giovedì 20 giugno, sarà temporaneamente chiusa la carreggiata interna tra gli svincoli Trionfale (km 9,900) e Cassia (km 12,900) in orario notturno dalle 21 alle 6.

Raccordo chiuso tra Cassia e Trionfale: percorsi alternativi

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo Trionfale (n. 4).

I veicoli potranno proseguire su via Trionfale in direzione fuori Roma fino alla località La Giustiniana dove, attraversando via Vittorio Piccinini, si potranno immettere su via Cassia in direzione Roma Centro e rientrare sul Gra allo svincolo Cassia. Il completamento di questa fase degli interventi, così comunica Anas, è previsto entro il 28 giugno.

