Lavori in galleria: il Raccordo chiude all’altezza della Cassia

Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici nella galleria Cassia: in particolare gli interventi riguarderanno la sostituzione delle lampade del tunnel.

Per questo una parte del Grande Raccordo Anulare sarà chiusa al transito dei veicoli. Fino al 7 febbraio, in orario notturno tra le 21.30 e le 6, è prevista la chiusura della carreggiata esterna in prossimità dello svincolo Cassia.

Raccordo chiuso altezza Cassia: strada alternativa

Per i veicoli in direzione fuori Roma, sarà istituita l’uscita obbligatoria su via Cassia per poi riprendere il Grande Raccordo Anulare allo svincolo Trionfale.