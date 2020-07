Cassia, a fuoco cumuli di rifiuti: “Erano li da dieci giorni”

Cumuli di rifiuti in fiamme sulla Cassia: a prendere fuoco l’immondizia accatastata dietro le pattumiere all’altezza di via Giuseppe Belardinelli, in zona Olgiata. Fiamme alte e vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo con fumo e cattivo odore a invadere le abitazioni circostanti.

Cumuli di rifiuti in fiamme in via Cassia

“Da mesi denunciamo episodi di grave degrado in questo quadrante di Roma Nord. Rifiuti abbandonati, in alcuni casi strabordanti dai cassonetti, maleodoranti eppure lasciati lì come se nulla fosse, come se facessero parte dell’arredo urbano dei nostri quartieri” - hanno scritto in una nota Marco Ottaviani e Adriana Glori, esponenti di Fratelli d’Italia nel Municipio XV, insieme a Stefano Erbaggi, esponente dell’esecutivo romano.

Rifiuti in fiamme sulla Cassia: “Erano li da dieci giorni”

Dito puntato contro la raccolta a rilento. “Quei rifiuti, come abbiamo riscontrato con i cittadini, erano lì, dietro ai cassonetti, da circa dieci giorni. Una situazione raccapricciante che avrebbe potuto diventare ben più pericolosa per gli abitanti delle strade limitrofe ma anche per automobilisti e passanti”.

Sulla Cassia rovistaggio nei rifiuti: "Crea degrado e pericolo"

Ce l’hanno anche con i rovistatori gli esponenti di FdI. “Qui il rovistaggio è ancora molto presente, realizzato a piedi o con camion che girano per il quartiere. Persone di dubbia provenienza - denunciano - scavano con le mani nella spazzatura alla ricerca di chissà cosa. In molti casi – concludono - lasciano fuori quello che non trovano interessante, contribuendo ad accrescere il degrado”.