La rotatoria de La Giustiniana all'orizzonte: quattro fasi e 120 giorni per la realizzazione

Una rotatoria a La Giustiniana al posto del semaforo "ruba ore". Su via Cassia sono iniziati i lavori per la realizzazione dell'infrastruttura che il quadrante attende da anni per liberarsi, per quanto possibile, da traffico e code infinite.

La rotonda sorgerà proprio davanti alla stazione della Fl3 La Giustiniana e avrà il compito di fluidificare la viabilità della zona perennemente a singhiozzo tra alta densità di auto, bus in manovra e pedoni in attraversamento.

La Giustiniana: una rotatoria al posto del semaforo "ruba ore"

La gara per la realizzazione della rotatoria de La Gustiniana, dopo ritardi e stop vari, è stata aggiudicata nel giugno scorso: 410mila euro l'importo per i lavori ai quali vanno aggiunti i 32mila euro relativi agli oneri della sicurezza.

I lavori sono già iniziati e, dopo una prima fase di totale esclusione del Municipio XV dalla partita, via Flaminia ha chiesto l'avvio di un dialogo serrato con SIMU e impresa affinchè il territorio possa conoscere nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi mesi di cantiere.

Ad aggiornare la cittadinanza sui lavori in corso il minisindaco del Municipio XV, Stefano Simonelli, tramite un video postato sulla sua pagina Facebook.

Il presidente del Quindicesimo ha confermato la durata dei lavori: 120 giorni naturali e consecutivi partendo dal 27 agosto, giorno in cui a La Giustiniana è stata posta la prima pietra della rotatoria.

Quattro fasi di lavori per la rotatoria de La Giustiniana

"I lavori sono suddivisi in quattro macrofasi. La prima riguarderà i marciapiedi e un'area esterna che non andrà ad incidere sulla viabilità attuale per questo non sono state emesse discipline di traffico" - ha comunicato il minisindaco sottolineando come sia stato garantito un transito pedonale in sicurezza, con abbattimento di barriere architettoniche. Si spostano il venditore di cocomero al taglio e le altre attività ambulanti. Anche la seconda fase riguarderà porzioni al lato della strada, senza incidere dunque in modo sostanziale sulla viabilità.

"Le prime due fasi dovrebbero durare circa 80 giorni ma è volontà dell'impresa, senza ovviamente tralasciare la qualità del lavoro, accelerare per incidere meno nel periodo scolastico. Purtroppo - ha sottolineato Simonelli - per quanto riguarda le tempistiche non è stato possibile fare altrimenti".

La terza fase, prevista ad ottobre avanzato, comporterà una modifica di traffico: per questo il Municipio XV valuterà con la Polizia Locale i percorsi alternativi delle auto. "La quarta macrofase è l'unica che si svolgerà in notturna perchè riguarderà pavimentazione e riposizionamento della segnaletica orizzontale e verticale".

Le modifiche alle fermate dei bus

Per quanto riguarda le fermate dei bus al momento sono state soppresse la fermate su via Cassia delle linee 021, 223, 303 e 907. Gli utenti dovranno prendere i mezzi direttamente al capolinea, dall'altra parte della strada. Il 201 e la notturna 25 sono state spostate a circa 100 metri prima.

Nella fase tre verranno spostate provvisoriamente le fermate delle linee 031, 201 e 25. Al termine dei lavori tutte le fermate verranno ricollocate.

Lavori ultimati entro Natale o stop temporaneo

Sulla rotatoria de La Gustiniana si lavora dunque passo passo. "Abbiamo concordato incontri bisettimanali con SIMU e impresa per aggiornarci sullo stato di avanzamento dei lavori e capire se si riuscirà a finire prima del periodo natalizio: in caso contrario valuteremo una piccola interruzione durante quel periodo complicato per la viabilità e molto importante per le attività commerciali".