Cassia, si rompe tubatura: voragine e strada allagata

Via San Godenzo allagata e in parte impraticabile. In seguito alla rottura improvvisa di una conduttura la strada del quartiere sulla Cassia è chiusa all'altezza del civico 168.

Perdita d'acqua a via San Godenzo

Cospicua la perdita d'acqua sull'asfalto, evidente la voragine che si è aperta sul manto stradale: così la Polizia Locale del XV Gruppo ha provveduto a transennare l'area e ad attuare il doppio senso di marcia per chi proviene da via Santa Giovanna Elisabetta. "Un atto contingibile ed urgente" - hanno fatto sapere da via Flaminia 872.

Acea in via San Godenzo

Intanto sul posto è già intervenuta Acea che sta valutando l'entità del danno. "Nelle prossime ore si provvederà a fornire ulteriori informazioni della definitiva disciplina di traffico nonché a fornire le tempistiche per il ripristino del tratto" - la comunicazione che arriva dal Municipio XV.

In zona San Godenzo, nel corso dell'intervento di riparazione, potrebbero verificarsi mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione. Ad informare l'utenza, attraverso il proprio centralino, la stessa Acea.