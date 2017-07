Guasto a una condotta e strada allagata: risveglio all'asciutto per Tomba di Nerone

Un vero e proprio fiume d'acqua: così ieri appariva via Manfredi Azzarita, sulla Cassia. Dal giardino di un condominio, posto proprio all'intersezione tra le due strade, evidente la perdita di una condotta idrica che, in poche ore, ha sommerso l'intera via.

Tomba di Nerone senza acqua

Una copiosa fuoriuscita d'acqua che ha destato preoccupazione nel quartiere: immediate le segnalazioni ad Acea che questa mattina è intervenuta con una squadra di addetti per riparare il tutto. Così buona parte di Tomba di Nerone si è svegliata con i rubinetti a secco: per i residenti un sabato tra ira, perplessità e sorpresa.

Via Azzarita allagata: la Cassia a secco

"A causa di un danno improvviso sulla condotta idrica si potrebbero verificare mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in zona Tomba di Nerone: via Manfredi Azzarita e adiacenze" - fanno sapere da Acea.

A secco buona parte di San Godenzo, via Oriolo Romano e Due Ponti. Il servizio, a quanto si apprende, è in via di ripristino: dopo una mattinata di rubinetti asciutti alcune delle utenze segnalano, con sospiro di sollievo, il ritorno dell'acqua.



Il video della perdita d'acqua in via Azzarita nella notte tra il 28 e 29 luglio

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati