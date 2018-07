I nonni della Cassia rompono il lucchetto: occupato il centro anziani chiuso dal Municipio

Hanno rotto il lucchetto e sono entrati nel centro anziani che il Municipio XV aveva chiuso per inagibilità a fine maggio: così i nonni di via Cassia si sono ripresi il loro luogo di aggregazione e socializzazione.

Una vera e propria occupazione per chiedere al Quindicesimo di poter rientrare in possesso di quella tensostruttura che, seppur fatiscente, per i circa 300 iscritti rappresenta l'unico punto di ritrovo possibile.

Occupato il centro anziani di via Cassia

Un tendone "provvisorio" da quasi vent'anni in attesa della consegna del nuovo centro anziani di via San Felice Circeo, opera a scomputo derivante dal PUP ma, tra lavori in ritardo e contenziosi, mai acquisita a patrimonio.

Nella tensostruttura, gelida d'inverno e afosa d'estate, i nonni della Cassia, attraverso l'autotassazione, hanno effettuato anche alcune migliorie: nuovo impianto elettrico, coibentazione e finestre.

"Il minimo per rendere quel posto vivibile" - dicono gli anziani intenti ad organizzare i turni per presidiare il centro occupato.

I nonni di Tomba di Nerone: "Non ce ne andremo"

"Vogliamo che il Municipio XV invii in sopralluogo dei tecnici, insieme ai nostri, per autorizzarci ad effettuare, ancora a nostre spese, dei lavori che possano rendere la tensostruttura agibile e migliore. Tutto questo - ha specificato Giuseppe Betulia, presidente del centro anziani - in attesa della consegna del centro di via San Felice Circeo. Non ci sembra di chiedere la luna, anzi - sostengono i nonni della Cassia - in questo modo aiutiamo il Municipio a tenere aperto un luogo per noi vitale senza tirare fuori un euro".

"Siamo agguerriti" - fanno sapere i nonni della Cassia lamentando l'assenza di qualsiasi risposta dal Municipio XV. "Da qui non ce ne andremo - incalzano - nemmeno con un'azione di forza".