Si lavora sulle tubature esplose: Due Ponti senza acqua

Via Due Ponti chiusa da oltre una settimana per danni improvvisi alle condutture d'acqua e conseguente cedimento del manto stradale.

Tubature rotte e asfalto "esploso"

Era infatti il pomeriggio di domenica 2 settembre quando la forte pressione dell'acqua ha bucato l'asfalto in più punti trasformando la strada del Municipio XV in un vero e proprio fiume in piena.

Tubature saltate e manto stradale "esploso" con via dei Due Ponti immediatamente chiusa tra via Vito Sinisi e via Signa, in entrambe le direzioni.

Via Due Ponti chiusa

Una vera e propria tegola per la viabilità della zona, soprattutto in vista della riapertura delle scuole: così da otto giorni via di Grottarossa e soprattutto via Cassia per gli automobilisti sono un vero e proprio calvario.

Su via dei Due Ponti comunque si lavora per ripristinare tubature e transito. Acea Ato2 ha avviato la bonifica della condotta: un lavoro di manutenzione urgente e improrogabile che lascerà parte del quartiere senza acqua.

Due Ponti senza acqua giovedì 13 settembre

A causa delle operazioni sulla rete idrica nel giorno di giovedì 13 settembre 2018 dalle ore 8 alle 13, fa sapere Acea Ato2, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel tratto di via dei Due Ponti dal civico 190 al civico 120 e in Via Figline Valdarno.

Per eventuali segnalazioni, rende noto l'azienda, è possibile contattare il numero verde 800.130.335.