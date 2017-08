VIDEO | Cassia: una famiglia di cinghiali in cerca di cibo tra i rifiuti

Le immagini postate dal consigliere regionale Fdi Fabrizio Santori: "Situazione intollerabile per la sicurezza sanitaria e per l'incolumità dei cittadini"

Una famiglia di cinghiali che rovista in cerca di cibo tra i cassonetti strabordanti di immondizia. Il video denuncia arriva da Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, che ha postato sul suo profilo Facebook un post in cui diversi esemplari di ungulati scorrazzano vicino i cassonetti dell'immondizia in zona Cassia, a Roma nord.

Scene ordinarie a Roma

Una scena non nuova per la Capitale, come denuncia ancora il consigliere a La Pisana di Fdi: "Un branco di cinghiali che grufola tra i rifiuti noncurante delle auto. Scene ordinarie ormai a Roma, soprattutto in prossimità delle aree verdi, di cui la Capitale è ricca. Stiamo assistendo a un fenomeno di urbanizzazione di questi animali, che da selvatici stanno diventando parte della fauna urbana a causa di un mancato controllo delle nascite e proliferazione".

Cinghiali attratti dalla spazzatura

Santori che prosegue puntando il dito contro la raccola a rilento dei rifuti dai cassonetti: "Animali attratti inoltre dalla spazzatura che non viene ritirata da Ama. I cinghiali trovano facilmente il cibo tra i rifiuti, e ormai più puntuali degli addetti alla raccolta, conoscono gli orari in cui poter trovare maggior cibo. Il pericolo, ovviamente, è di vedersi sbucare all'improvviso un intero branco affamato, rischiando incidenti o di essere aggrediti. I cinghiali, soprattutto gli esemplari femmina, per senso di protezione diventano più aggressivi quando hanno dei cuccioli al seguito".

Assenza di progammazione

"La totale assenza di programmazione sulla manutenzione e cura del verde e della città in genere, portano a questa situazione intollerabile per la sicurezza sanitaria e per l'incolumità dei cittadini. E le colpe - conclude Santori - sono sia dell'amministrazione comunale Raggi sia di quella regionale Zingaretti, incapaci di governare fenomeni che dalla Capitale alla provincia si stanno moltiplicando senza controllo".