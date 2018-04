Scavi e indagini in via Vibio Mariano: si lavora sulla voragine transennata da febbraio

La viabilità di via Vibio Mariano si appresta a tornare alla normalità: Acea è infatti a lavoro sulla rete fognaria il cui crollo improvviso ha aperto una voragine sul manto stradale.

Era il 27 febbraio scorso ma nella traversa di Tomba di Nerone, transennata da ormai due mesi, le attività propedeutiche ai lavori di sostituzione del tratto ammalorato sono iniziate appena qualche giorno fa.

Video ispezioni e cantierizzazione: poi Acea dovrà effettuare la bonifica di un tratto fognario di 25 metri lineari.

Cantiere in via Vibio Mariano

Lavori di scavo che, inevitabilmente, comporteranno l'interdizione al traffico di una parte della strada: per questo in via Vibio Mariano è arrivato anche il Comandante del XV Gruppo di Polizia Locale, Renato Marra, per visionare l’area interessata e poi procedere così all'apposita determina sulla disciplina provvisoria di traffico. Ama invece provvederà a spostare di pochi metri i cassonetti posizionati in prossimità del cantiere.

Data di fine lavori ancora incerta

"Al momento ACEA non ha indicato un termine, neanche in prospettiva, di conclusone lavori. Sicuramente nei prossimi giorni, terminate le attività di scavo ed indagine, saranno in grado di darci informazioni più precise in merito" - ha fatto sapere il minisindaco del Municipio XV, Stefano Simonelli.

A quanto si apprende forse già il 5 maggio, salvo complicazioni, il giorno in cui indicativamente via Vibio Mariano potrebbe tornare del tutto alla normalità. Dopo oltre due mesi e un mare di proteste.