Centri Estivi in Municipio XV: "Illogico far pagare anche disabili e bambini fragili"

Il Municipio XV è alle prese con i Centri Ricreativi Estivi per i quali a breve uscirà sul sito istituzionale un avviso pubblico. Ma sulla questione in via Flaminia 872 ci sono già le prime polemiche.

"Illogica è la decisione della maggioranza di far pagare una quota a tutti gli utenti, indistintamente, compresi i ragazzi disabili e quelli appartenenti a fasce di povertà estreme" - commentano i consiglieri del Partito Democratico, Agnese Rollo e Daniele Torquati.

45euro a settimana la quota che tutti - bambini con handicap, appartenenti a famiglie monoparenti o con fasce basse di reddito - dovranno dunque pagare.

Un'eventualità alla quale i Dem si oppongono: "Per questo abbiamo deciso di presentare un documento fuori sacco in cui si chiede di mantenere, come è sempre stato, l'accesso gratuito ai bambini 'più fragili'. Ma la maggioranza si è opposta nell'immediato senza neanche finire di ascoltare l'intera lettura del testo" - hanno fatto sapere i due Dem sottolineando come uno degli obiettivi della legge 285, quella sulle disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e per l'adolescenza, i cui fondi sono destinati anche ai CRE, sia quello di sviluppare condizioni che consentano di promuovere positivamente i diritti dell'infanzia e della adolescenza e di assicurare, ai cittadini di minore età, quelle opportunità indispensabili per un adeguato processo di sviluppo umano nella socializzazione e di fattiva integrazione.

"Così facendo - sottolineano Rollo e Torquati - si impedirà in automatico la partecipazione di tutti quei bambini i cui genitori non possono permettersi di pagare nemmeno una cifra minima, vista l'attuale crisi economica e l'aumento delle fasce di povertà estreme".

"La scelta di spostare quei fondi per un altro progetto, di breve realizzazione ma che non ha visto alcuna condivisione né con le forze politiche né con la cittadinanza, vista l'assenza dei tavoli di bisogno, denota una visione miope dell'attuale amministrazione, la quale, invece di continuare quanto funzionava negli anni precedenti, - concludono dal Partito Democratico - prende decisioni che procurano solo svantaggi ai cittadini".

L'auspicio dagli scranni dei Dem è quello che prima della pubblicazione dell'avviso la maggioranza grillina di Roma Nord "aggiusti il tiro".