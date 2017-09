Centri sportivi, il Municipio XV rassicura: "Solo lievi ritardi, nessuna palestra vuota"

Che sui centri sportivi municipali ci sarebbero stati dei ritardi lo aveva ammesso anche il Campidoglio intervenuto per tamponare i malumori di associazioni e società alle prese con bandi, in qualche caso poco soddisfacenti, o procedure in ritardo. E sarà così anche in Municipio XV dove però, tengono a sottolineare da via Flaminia 872, "nessuna delle 40 palestre resterà vuota".

Municipio XV: scadenza sforata su bando centri sportivi

Sebbene il bando di gara sia stato pubblicato regolarmente, in tempo utile per l’ espletamento di tutte le operazioni da parte della Commissione Tecnica Valutatrice per aggiudicare le strutture oggetto di concessione, a Roma Nord "non è stato possibile rispettare la scadenza prevista dal bando per il 1 settembre 2017". A comunicarlo l'assessore a Scuola e Sport del Municipio XV, Pasquale Russo.

Delegato CONI dimesso: ecco il motivo del ritardo

Ma quale il motivo di tale ritardo? La causa va ricercata nelle dimissioni del referente CONI delegato al Municipio XV: una figura la cui presenza in Commissione Tecnica è prevista dal regolamento.

"Sebbene sia stata formalmente richiesta, da più di due mesi, la disponibilità di un referente solo da metà agosto ci è stata data risposta ed è stata delegata formalmente una persona" - ha sottolineato Russo sostenendo di aver informato, con nota protocollata a fine agosto, anche la consigliera Rollo che di recente ha sollevato il 'caso'.

Centri sportivi municipali: in XV assegnazioni "entro 10 giorni"

"Voglio comunque tranquillizzare tutti gli operatori territoriali del settore sportivo e tutti gli utenti che ne usufruiscono che gli affidamenti saranno assegnati entro circa 10 giorni, praticamente - ha concluso Russo - con l'inizio delle attività didattiche delle scuole e pertanto non ci saranno ulteriori disagi".

Dunque le stagioni sportive delle società e delle associazioni di Roma Nord inizieranno, seppur in ritardo. Le operazioni preliminari su palestre e iscrizioni dovranno essere fatte in fretta e in furia: perchè slittamenti e termini sforati non inficino il buon esordio in campionati e tornei.