Chiusura dell'arco nord e raddoppio Vigna Clara-Valle Aurelia: c'è l'intesa tra Comune e Ferrovie

Sblocco dei lavori per la chiusura dell'anello ferroviario tra la stazione Vigna Clara e il nodo di scambio a Tor di Quinto e il parallelo raddoppio della linea tra Valle Aurelia e Vigna Clara, tratta la cui entrata in servizio è ancora sospesa in attesa della chiusura del contenzioso legale scaturito dal ricordo al TAR di alcuni residenti.

L'accordo per il potenziamento del sistema ferroviario

E' questo quanto prevede la delibera di giunta numero 134, approvata il 10 luglio scorso, che dice sì allo schema del Verbale di Intesa tra Roma Capitale, Rete Ferroviaria Italiana Spa e FS Sistemi Urbani Srl riguardante la definizione degli interventi relativi al potenziamento del sistema ferroviario metropolitano e regionale.

Un documento che riguarda anche la riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse, da realizzare all'interno del Nodo Ferroviario di Roma Capitale.

Chiusura arco nord dell'anello ferroviario

Al primo punto della lunga lista - che contiene pure interventi sulle stazioni Tuscolana, il già noto nodo Pigneto, il Piano di assetto della stazione Tiburtina e il quadruplicamento della linea Ciampino-Capannelle - c'è la chiusura dell'arco nord dell'anello ferroviario.

Un'operazione che Rfi ha quantificato in 547 milioni di euro, ancora da finanziare.

Già finanziata e avviata invece la progettazione definitiva con i tempi per l'apertura dei cantieri non ancora indicati: dipenderanno infatti dal momento in cui verranno erogati i fondi.

Il tratto che chiude il "GRA dei treni"

Il nuovo tratto dell'anello ferroviario permetterà di chiudere effettivamente il 'Gra dei treni' e lo scambio con la linea Roma Nord oltre alla possibilità di nuovi collegamenti con l'aeroporto di Fiumicino.

Per questo progetto, come per gli altri interventi inseriti nell'accordo, sarà istituita una cabina di regia congiunta.