Pulizia per Galleria Giovanni XXIII: chiusura tra Foro Italico e Pineta Sacchetti

Chiude Galleria Giovanni XXIII: il tunnel di Roma Nord sarà sottoposto a interventi di pulizia nella notte tra il 12 e il 13 febbraio. Operazioni che, per la tutela degli addetti ai lavori e maggior efficacia, comporteranno lo stop al traffico veicolare nel tratto compreso tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti, in direzione di quest'ultima.

Chiusura Galleria Giovanni XXIII

Da qui la disciplina provvisoria di traffico emanata dalla Polizia Locale. Dalle 22 del 12 febbraio alle 6 del giorno seguente su Galleria Giovanni XIII chiusura al transito veicolare, nel tratto compreso tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti, direzione via della Pineta Sacchetti.

Le direzioni obbligatorie su via del Foro Italico

In via del Foro Italico: direzione obbligatoria a sinistra, all'intersezione tra la Galleria Giovanni XXIII e la Galleria Farnesina.

Su viale Antonino di San Giuliano: direzione obbligatoria diritto prima dell'intersezione con la rampa di immissione nella Galleria Giovanni XXIII.

"Si intende momentaneamente sospesa ogni preesistente diversa disposizione" - fanno sapere i vigili.