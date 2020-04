Coronavirus, alla Farnesina “tendi il braccio”: giornata per la donazione di sangue

Persone in coda nei centri trasfusionali e negli ospedali di Roma per donare il sangue anche e soprattutto nel pieno dell’emergenza Coronavirus: la pandemia non ferma la solidarietà dei donatori romani e le iniziative per la raccolta di sacche utili per i malati ricoverati.

Coronavirus, donazione sangue Municipio XV

Dacci una mano #tendiilbraccio è lo slogan scelto per una giornata speciale di donazione di sangue organizzata per venerdì 3 aprile dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l’associazione Ad Spem.

Coronavirus, donazione sangue 3 aprile alla Farnesina

In quella giornata un’autoemoteca sarà presente nel piazzale antistante la Farnesina dalle 8 alle 12. Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria i donatori sono invitati a scrivere preventivamente all’indirizzo mail prenotazioneadspem@gmail.com. specificando il proprio nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, data e luogo della donazione (3 aprile 2020 – Piazzale della Farnesina). Sarà dato riscontro con l’indicazione dell’orario in cui presentarsi per effettuare la donazione.

Il Ministero precisa che lo spostamento da casa per donare il sangue rientra tra i motivi di necessità previsti dalle nuove norme. Per eventuali informazioni di carattere medico e possibile contattare, dalle 8.00 alle 12.00, i seguenti numeri: 06 49976414 – 06 49976415.

Coronavirus, donazione sangue Municipio XIV

Non l’unico appuntamento con la donazione di sangue a Roma Nord. “Gli appelli alla donazione di sangue hanno ricevuto una risposta straordinaria. Il grande afflusso di donatori in tutte le regioni ha permesso di ripristinare le scorte ma continuare a programmare le donazioni è fondamentale per evitare di registrare nuove carenze nel Paese” – ha scritto la Asl Roma 1 in una nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così per facilitare la raccolta programmata di sangue sul territorio, il Municipio Roma XIV Monte Mario e la Asl Roma 1, con la collaborazione di Avis, Croce Rossa Italiana Comitato Municipi 13 e 14 di Roma ed Ema-Roma hanno organizzato tre appuntamenti: 17 aprile, ore 8-12 piazza Santa Maria della Pietà 5, per prenotazioni donatori.sangue@criroma13-14.it; 24 aprile, ore 8-12 piazza San Zaccaria Papa (Primavalle), per prenotazioni info@emaroma.it; 21 maggio, ore 8-12 via Andrea Barbato (Torresina). Per le prenotazioni segreteria@avisroma.it.