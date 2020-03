Coronavirus, il Municipio XV chiude per tre giorni: al via sanificazione degli uffici

Marito di una dipendente positivo al Coronavirus, così il Municipio XV ha deciso di chiudere la sede di via Flaminia e gli uffici anagrafici fino a mercoledì 25 marzo. E’ infatti in via Flaminia 872 che la dipendente, ad oggi senza sintomi, ha svolto la propria attività lavorativa fino all’11 marzo.

Coronavirus, chiuso il Muncipio XV

“Per questo motivo, in accordo con il Direttore Apicale, abbiamo ritenuto opportuno chiudere la sede fino a mercoledì 25 marzo incluso così da far trascorrere i 14 giorni utili a verificare se la collega svilupperà dei sintomi” – ha fatto sapere il presidente del Quindicesimo, Stefano Simonelli.

Coronavirus, chiusi uffici anagrafici Municipio XV

Chiusa dunque la sede di via Flaminia. In via precauzionale chiusi anche gli anagrafici di Prima Porta e di via Riano, oltre a La Storta e Cesano presso i quali era già stato sospeso l'accesso al pubblico. “Le persone prenotate per CIE o altri documenti saranno contattati dagli Uffici per concordare nuovo appuntamento” – ha specificato il minisindaco. Per gli uffici del Municipio XV chiesto un intervento straordinario di pulizia con prodotti specifici.