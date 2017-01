Emergenza freddo: potenziato servizio distribuzione pasti a senzatetto di Roma Nord

Per fronteggiare l'emergenza freddo che in questi giorni si è abbattuta sulla nostra città, colpendo soprattutto le persone che non hanno un luogo dove vivere, l'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali di Roma ha ampliato il servizio di distribuzione pasti per i senzatetto di Roma Nord.

È quanto dichiara Emanuele Trancalini, presidente della sottosezione di Roma dell'U.N.I.T.A.L.S.I.: "Ogni lunedì e ogni mercoledì i nostri volontari preparano presso la nostra sede, in via degli Embrici 32, oltre 60 pasti caldi che poi vengono da noi distribuiti nelle zone del Villaggio Olimpico, Ponte Milvio e Saxa Rubra".

"Purtroppo sono sempre di più le persone che incontriamo durante i nostri giri e, specialmente in questi giorni, sapere di poter ricevere qualcosa di caldo da mangiare e da bere è per loro un grande conforto. In base alle nostre disponibilità, cerchiamo di portare loro anche indumenti pesanti, sciarpe, cappelli e coperte, in modo da poter affrontare meglio queste notti all’aperto con temperature estremamente rigide", ha concluso.