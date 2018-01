"Soffri con noi sulla Roma Nord": il contest dei pendolari per i candidati alla Regione

Confrontarsi con la realtà di tutti i giorni e con i disagi che vivono i pendolari alle prese con vagoni fatiscenti, ritardi, stazioni non all'altezza e guasti quasi continui.

Un modo per toccare con mano e vivere l'esperienza, non proprio esaltante, di chi quotidianamente deve districarsi tra le mancanze della Ferrovia Roma Nord.

Il contest: "Soffri con noi sulla Roma Nord"

E' questo l'invito rivolto ai candidati alla Regione Lazio che arriva dal Comitato dei Pendolari. Il gruppo, che da anni da voce agli utenti della Roma Nord tentando di ottenere un servizio migliore, ha infatti lanciato un contest aperto a tutti coloro in corsa verso uno scranno alla Pisana. Ma non solo: potranno cimentarsi tra gli ostacoli della Roma-Civitacastellana-Viterbo tutti i candidati a ruoli istituzionali, anche chi punta al Parlamento.

La sfida per chi ha a cuore la linea "non solo a parole"

"SoffriConNoi" - il titolo emblematico del contest: una sfida per candidati che hanno a cuore quella linea "non solo a parole".

"Un evento dedicato ai candidati che vogliono un nostro 'supporto' e che non vogliono solo promettere, ma intendono mantenere. Per questo, lontani da tribune politiche e da convegni, siamo disponibili a viaggiare (anche virtualmente) con loro per una settimana di seguito sul nostro treno, in orario di punta, per farne comprendere appieno - scrive il Comitato dei Pendolari - i disagi che segnaliamo quotidianamente".

Le regole del contest #SoffriConNoi

Un contest dalle regole ben precise. Il candidato, che dovrà testimoniare la sua presenza sulla Roma Nord con tanto di foto corredata dall'hashtag #soffriconnoi, dovrà viaggiare sulla linea almeno tre giorni feriali di seguito negli orari di punta: tra le 7 e le 9 o tra le 17 e le 19.

Escluso l'accumulo di punteggio per tratte comode e brevi, previsti invece "bonus" per chi sceglierà di viaggiare durante scioperi e disservizi o unendo anche percorsi in autobus. Proprio come un vero pendolare.

La classifica su Facebook

A stilare la classifica il Comitato che, testimonianze alla mano, pubblicherà i risultati sulla pagina Facebook dell'evento "Candidato, prendi il nostro treno. #SoffriCONnoi".

La prima fase del contest si concluderà il 4 marzo, per riprendere subito dopo le elezioni con la seconda parte "che - dicono dal Comitato - durerà fino alle prossime elezioni".

Sopravvivere sulla Ferrovia Roma Nord

I disagi della Roma Nord non conoscono infatti pause e solo viaggiando con i pendolari, negli orari di punta dei giorni feriali, su tratte lunghe, i candidati a cariche pubbliche e di rappresentanza potranno capire "quanto è difficile sopravvivere sulla Roma Nord".

Una linea tanto importante quanto bistrattata che attende soluzioni concrete e non promesse da campagna elettorale.