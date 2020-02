Sciopero differito ma sulla Roma Nord ‘spariscono’ i treni: “Tutti in ritardo”

“Oggi 3 febbraio 2020 treni in ritardo di 20 minuti circa”. Un semplice cartello a firma di Atac affisso alla stazione di Rignano Flaminio avvisa i pendolari della Ferrovia Roma Nord dei ritardi di giornata. Per gli utenti della Roma-Civitacastellana-Viterbo quella di oggi si preannuncia così l’ennesima giornata da incubo.

Ferrovia Roma Nord: treni in ritardo

Nonostante lo sciopero inizialmente in programma sia stato differito ad altra data, sulla Roma Nord il lunedì è “nero”. Treni soppressi e in ritardo: a soffrire la linea extraurbana, quella che per i lavori di raddoppio prossimamente chiuderà per ben quindici mesi.

“Come al solito Atac scrive ‘servizio regolare’ ma nulla lo è. Da quanto abbiamo appreso da fonti non ufficiali – dice Fabrizio Bonanni, presidente del Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord - sembra che ci sia stato un guasto non ben identificato. Nessuno però ci ha detto quale sia la causa vera e propria: a noi rimangono solo i disagi”.

Il lunedì nero dei pendolari: “spariscono” i treni

Tante le segnalazioni arrivate dai viaggiatori con le banchine delle stazioni, proprio nelle ore di punta, a riempirsi sempre di più. Salire su uno dei vagoni della Roma Nord è un’impresa. Anche oggi.

“Tutto regolare....a parte 30 minuti di ritardo di tutti i treni extraurbani non segnalati.... Ah, ecco perché ieri sera c'era scritto sul sito che lo sciopero era differito, nel senso che i treni oggi sarebbero passati in maniera differita. Era un messaggio subliminale per pochi intelletti....” – si lamenta Valentino sui social.

“A Civita Castellana non si hanno tracce del treno 707 e in stazione non c'è nessuno a cui chiedere....” – scrive un altro utente che, stufo dell’attesa, insieme ad altri ha deciso di mettersi in viaggio con l’automobile.

Sciopero differito, ma sulla Roma Nord il lunedì è “nero”

“Ieri è stato differito lo sciopero, ma oggi – osserva Bonanni - è come se ci fosse. Sulla linea registriamo ritardi clamorosi degli extraurbani, un grandissimo disagio per tutti: lavoratori e studenti. Ci sembra veramente assurdo”.