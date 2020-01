Roma Nord, ultima corsa cancellata e nessun bus sostitutivo: i pendolari restano a piedi

Treno cancellato e nessun bus sostitutivo per rimediare. Così nella serata di ieri giovedì 2 gennaio i pendolari della Ferrovia Roma Nord in partenza da Viterbo sono rimasti a piedi.

Roma Nord: Atac cancella l’ultimo treno, pendolari a piedi

Atac, tramite i propri canali, ha comunicato la cancellazione dell’extraurbano delle 18.21 in partenza da Viterbo senza prevedere un’alternativa per gli utenti che dunque si sono dovuti arrangiare in altro modo.

“A causa dell’intervenuta soppressione del treno extraurbano 915 delle ore 18.21 da Viterbo, comunicata da Atac Spa nei propri canali ufficiali, e della mancata istituzione del bus sostitutivo, la tratta Viterbo-Catalano è rimasta praticamente isolata, con buona pace degli utenti” – ha denunciato l’associazione TrasportiAmo.

La denuncia di TrasportiAmo: “Siamo all’assurdo”

“Siamo all’assurdo, anche dove il servizio è sofferente, ridotto all’osso, l’azienda romana sforbicia treni. E non solo, si permette di tagliare pure l’ultima corsa, quella che – spiegano - insieme alle prime della mattina, sono considerate per tradizione sacre, immancabili, da effettuare a ogni costo, nel metro-ferro come nella superficie”.

Un intervento di controllo della Regione Lazio su Atac, attuale gestore della linea, quanto chiedono da TrasportiAmo: “La pazienza dei pendolari è finita da un pezzo”.

Ferrovia Roma Nord: 15 treni soppressi in un giorno

Ma non solo soppressioni sulla tratta extraurbana: in attesa degli investimenti e della “rivoluzione” promessa dalla Pisana (proprietaria della linea ndr.), che per Roma Lido e Roma Nord ha annunciato un piano da 800milioni di euro, sulla Roma-Civitacastellana-Viterbo continuano a mancare treni e corse.

“Anno nuovo, soppressioni vecchie” – dice il Comitato dei Pendolari della Roma Nord. Solo ieri ben 12 urbani e 3 extraurbani cancellati.

“Sarà dura resistere ancora un anno e mezzo...ma noi segnaleremo e ci faremo sentire sempre e ovunque” – la promessa dei battaglieri utenti della Roma-Civita-Viterbo.