VIDEO | Incidente a Corso Francia, candele bianche e rosa: la fiaccolata per Gaia e Camilla

Roma nord si è unita in ricordo di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due 16enni travolte e uccise da un'auto in Corso Francia, a Roma, la notte tra il 21 e il 22 dicembre con una fiaccolata.



L'iniziativa promossa dall'Istituto Gaetano De Sanctis, la scuola del quartiere Fleming dove erano iscritte le due giovani, ha preso il via alle 17 da Piazzale di Ponte Milvio.

Attimi di commozione davanti al murale di Corso Francia dedicato alle due giovani, quando la fiaccolata ha fatto sosta davanti al graffito che recita 'Mano nella mano anche in cielo'.



Ieri sera intanto, sul luogo dell'incidente, è stato effettuato l'esame tecnico valido per la perizia che punta a stabilire le circostanze in cui è maturata la tragedia. Periti di parte, insieme al consulente del pm incaricato, hanno ricostruito la scena, simulando la dinamica in cui il suv guidato da Pietro Genovese ha investito le due giovani senza lasciargli scampo. Per la morte di Gaia e Camilla, il 20enne figlio del regista Paolo Genovese, trovato positivo all'alcol test, si trova ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale.