Una fiaccolata per Gaia e Camilla: il percorso di genitori e studenti per ricordare le ragazze morte a Corso Francia

"Per essere vicini ai genitori e agli amici di Gaia e Camilla, uniti nel loro ricordo". E' questo il mantra del Liceo De Santis, l'istituto frequentato da Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli morte in Corso Francia, falciate dal suv condotto da Pietro Genovese.

Il dirigente scolastico Maria Laura Morisani, dopo aver deciso di osservare lo scorso 7 gennaio un minuto di silenzio per ricordare le due sedicenni investite e uccise la notte del 22 dicembre 2019, ha firmato la circolare che permetterà a studenti e genitori di sfilare tra le vie del quartiere per rendere omaggio alle due giovani.

Una fiaccolata silenziosa con partenza alle 17 di martedì 11 febbraio da Piazzale Ponte Milvio. Da lì si percorrerà via Flaminia fino a raggiungere Corso Francia, luogo della tragedia. Qui, dopo una sosta davanti al murales di Gaia e Camilla per una preghiera, la marcia riprenderà.

Si attraverserà Corso Francia e si arriverà in Via Flaminia Vecchia fino all'altezza di Via Serra. Quindi i partecipanti giungeranno all'altezza del civico 52 (dove vive la famiglia di Camilla), poi si farà un'altra sosta davanti al liceo de Sanctis e ci si dirigerà verso Via Bevagna, Via di Rocca Porena arrivando a Via Città di Cascia, 31 (davanti casa di Gaia).

Infine si girerà a sinistra verso la Parrocchia del Preziosissimo Sangue e qui si concluderà la fiaccolata con una preghiera. Le candele che verranno utilizzate saranno messe a disposizione proprio dalla parrocchia del quartiere.