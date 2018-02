L'Ama a lavoro su Galleria Fleming: tunnel e rampe chiuse

Galleria Fleming chiude per pulizie. Gli addetti di Ama saranno a lavoro sul tunnel di Roma Nord nella notte tra il 7 e l'8 febbraio per effettuare le operazioni di pulizia nella parte in direzione dello Stadio Olimpico: per eseguire l'intervento con massima efficacia e in totale sicurezza per gli operatori, è stata dunque stabilita la chiusura al transito veicolare di via del Foro Italico, nel tratto compreso tra Viale di Tor di Quinto e Largo Ferraris IV.

Chiude Galleria Fleming

Così dalla mezzanotte del 7 febbraio alle ore 6 dell'8 questa la disciplina di traffico provvisoria dettata dalla Polizia Locale.

Per via del Foro Italico chiusura al transito veicolare della carreggiata in direzione Stadio Olimpico, nel tratto compreso tra Viale di Tor di Quinto e Largo Ferraris IV. Direzione obbligatoria a destra,all'intersezione con Viale di Tor di Quinto, provenienza Via Salaria.

Corso Francia e viale di Tor di Quinto

Su Corso di Francia direzione obbligatoria diritto, all'intersezione con la rampa di immissione su Via del Foro Italico, provenienza Via Cassia. Su Viale di Tor di Quinto: direzione obbligatoria diritto all'intersezione con la rampa di Via del Foro Italico, direzione Stadio Olimpico.